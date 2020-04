Van aanranding beschuldigde Joe Biden toont graag ‘affectie’

Studie Harvard: Lockdowns nodig tot in 2022 bij uitblijven vaccin

11:46 Om het coronavirus het hoofd te bieden en overbelasting van de intensive cares te voorkomen, zullen we tot 2022 drie tot vier keer per jaar in lockdown moeten. Of het zover zal komen is maar de vraag, want er is gegronde hoop dat een vaccin beschikbaar komt.