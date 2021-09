Van bespreking atoomakkoord met Iran is tijdens VN-top in New York geen sprake

Mondkapjes­ru­zie leidt tot dode bij tankstati­on in Duitsland

20 september Een 49-jarige man uit Idar-Oberstein, een stad in het westen van Duitsland, is aangehouden omdat hij zaterdagavond een 20-jarige tankstationmedewerker zou hebben neergeschoten. Een ruzie over het dragen van een mondkapje zou de jongeman fataal zijn geworden.