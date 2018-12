Van de high five van Poetin tot Máxima's ereplek

1. Donald Trump en Xi Jinping

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben zaterdagavond in Buenos Aires liefst 2,5 uur met elkaar getafeld. Of het aan de karamelpannenkoekjes heeft gelegen, is onbekend, maar het etentje lijkt de grootste kou uit de lucht te hebben genomen tussen de twee grootmachten die in een handelsoorlog zijn verwikkeld. De presidenten spraken af om voorlopig geen nieuwe invoerheffingen in te voeren. Hun landen hervatten besprekingen over handelsbelemmeringen, intellectueel eigendom en cyberdiefstal. Die moeten binnen negentig dagen tot een akkoord leiden. De VS ziet daarom voorlopig af van hogere invoerheffingen op Chinese producten die per 1 januari zouden worden ingevoerd. In ruil daarvoor beloofde China een ,,zeer substantiële” hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.

2. Trump en Poetin

In de befaamde wandelgangen van de top sprak Trump ook kort met de Russische president Vladimir Poetin over de gespannen situatie in de Straat van Kertsj. Trump zei vorige week nog een officiële ontmoeting met Poetin af, nadat Rusland in de nauwe zeestraat bij De Krim drie schepen van de Oekraïense marine had onderschept en de bemanningen gevangen had genomen.

Erg gezellig lijkt het niet te zijn geworden, in de bewuste wandelgang. ,,Ik heb zijn vragen beantwoord”, zei Poetin over de ontmoeting tegen journalisten. ,,Hij heeft zijn mening over deze onderwerpen. Ik heb de mijne.”

Een onderonsje van de Duitse bondskanselier Merkel met Poetin lijkt vruchtbaarder verlopen. Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne gaan op hoog diplomatiek niveau overleg voeren over de situatie in de Straat van Kertsj, zo hebben de leiders op de G20 afgesproken.

Volledig scherm Vladimir Putin en Donald Trump © AP

3. Rutte en Erdogan

Premier Mark Rutte heeft met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gesproken over het herstel van de onderlinge relaties. De lucht tussen beide landen lijkt langzaam te klaren na een diepe diplomatieke crisis. Die begon begin vorig jaar na het onaangekondigde bezoek van de Turkse minister van Onderwijs aan Rotterdam, die politiek campagne wilde voeren onder Turken in Nederland. Afgelopen zomer schudden Rutte en Erdogan elkaar al even de hand op een Navo-top. In september zijn nieuwe ambassadeurs benoemd in beide landen.

Rutte sprak op de G20 ook met Trump, onder meer over het kernwapenverdrag (Trump wil daar vanaf, Nederland wil eraan vasthouden) en over de noodzaak om de Wereldhandelsorganisatie WTO te hervormen (Trump heeft niet alleen China, maar ook Europa handelsbelemmeringen opgelegd).

4. Poetin en Bin Salman

Volledig scherm Mohammed bin Salman en Vladimir Poetin © AFP Het meest besproken moment van de G20: de high five die Poetin en kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië uitwisselden. De kroonprins, MBS voor intimi, valt bijna van de officiële ‘familiefoto’ van wereldleiders, zo ver is hij aan de rand gezet. Zijn aanwezigheid op de top was omstreden, nadat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in oktober in het Saudische consulaat in Istanboel is vermoord. Saoedi-Arabië beweert dat de kroonprins geen voorkennis had van de moord. MBS, de feitelijke heerser van Saoedi-Arabië, verliet na het kiekje snel het podium, zonder handen te schudden of met andere leiders te praten. Later, in de vergaderzaal, volgde de opmerkelijke begroeting met Poetin. Ze gaven elkaar een handdruk, lachten hartelijk en gingen naast elkaar zitten.

Verschillende leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, zouden de top hebben aangegrepen om MBS de oren te wassen over de zaak-Khashoggi.

5. Máxima en Macri