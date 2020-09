Van doodslag verdachte Italiaanse MMA-broers: 'We wilden Willy juist helpen’

De twee omstreden vechtsporters die ervan verdacht worden de gewelddadige dood van een 21-jarige jongeman ten zuiden van Rome op hun geweten te hebben, ontkennen alle beschuldigingen en stellen juist dat zij de jongen wilden helpen. ,,We hebben hem niet aangeraakt”, verklaarden Marco en Gabriele B. gisteren tijdens een eerste hoorzitting, meldt het Italiaanse persbureau ANSA . Hun moeder, die de afgelopen dagen is overladen met doodsbedreigingen, gelooft haar zoons. ,,Ik weet zeker dat zij hem niet hebben vermoord.”

De broers, die een lange voorgeschiedenis van vechtpartijen, bedreigingen en drugshandel hebben, beweren dat ze getuige werden van een vechtpartij en tussenbeide kwamen om er een einde aan te maken. ,,We zijn er kapot van dat we beschuldigd worden van een moord die we niet hebben gepleegd”, zo hielden de twee hun onschuld vol in de rechtbank van Rome.

Hun advocaat Massimiliano Pica schuift de schuld in de schoenen van de vrienden van de verdachten. ,,Mijn cliënten hebben niet deelgenomen aan de vechtpartij. Ze stapten uit hun auto om als vredestichter op te treden, nadat ze een aantal van hun vrienden bij de vechtpartij zagen. Ze hebben de namen van deze vrienden aan de rechter meegedeeld”, stelt Pica. Vermoedelijk doelt de advocaat op de twee andere mannen die zijn aangehouden, Francesco B. (23) en Marco P. (22).

Doodsbedreigingen

De familie van de MMA-broers, die deels actief is in de Italiaanse politiek, is de afgelopen dagen overladen met ‘zeer ernstige doodsbedreigingen’. ,,Ik krijg bewerkte foto’s van mijn 6-jarige dochter met afgesneden hoofd”, zegt een familielid. ,,Ze bellen me op en zeggen dat ze in mijn restaurant komen eten en het mij betaald gaan zetten.” Ook de moeder van de verdachten krijgt op sociale media de volle laag. Zij zou een stel monsters hebben grootgebracht, klinkt het.

,,Ik schaam me mijn ogen uit mijn kop voor de moordenaars van Willy, maar mijn kinderen zijn niet de monsters zoals ze nu worden omschreven. De waarheid over hen zal naar buiten komen”, vertelt ze. ,,Mijn kinderen moeten boeten als ze het gedaan hebben, maar ik weet zeker dat zij Willy niet hebben vermoord. Een moeder voelt zoiets aan. Ook wij zijn slachtoffer. Onze levens zijn voorbij, dit komen we nooit meer te boven.”

Schandpaal

Op sociale media worden de twee vechtsporters publiekelijk aan de schandpaal genageld. Voor veel mensen zijn ze al schuldig. Alessandro, een vriend van Willy, vertelde ook: ,,Iedereen hier kent de twee broers. Ze slaan al jaren op deze manier mensen in elkaar, het is vaker gebeurd.”

Dat de broers zich amper kunnen verweren tegen de beschuldigingen, doet hun familie verdriet. ,,Ik kan niet zeggen dat mijn broers nooit geweld gebruiken. Ik ben hier niet om te zeggen dat het engelen zijn Ik ben geen leugenaar, maar zij ook niet. Ze zouden nooit zo op een jongen inslaan. Ze zouden hem juist hebben verdedigd.”

Black Lives Matter

De brute dood van de 21-jarige Duarte, een ambitieuze, goedlachse Italiaan met Kaapverdiaanse wortels, heeft een enorme impact in Italië. Het wordt door sommigen al het Black Lives Matter-moment van Italië genoemd. ,,Hij zei dat hij niet meer kon ademen. De arme jongen. Het waren duivels, geen mensen”, verklaarde een ooggetuige tegen een Italiaanse krant. Verder zou een familielid van een van de verdachten hebben gezegd dat het ‘maar om een immigrant’ zou gaan.

De belangenorganisatie van zwarte Italianen, NIBI, reageert verbijsterd in een verklaring: ,,Genoeg geweld, genoeg racisme. Elk leven moet worden beschermd. Geweld komt niet alleen voor in Amerika. Ook hier in Italië doen zwarte levens ertoe.”

Het hotel waar de 21-jarige Willy werkte, is een inzamelingsactie begonnen om de begrafeniskosten voor de familie te betalen. In de regio Lazio wordt een hotelschool naar de jongen vernoemd. ,,Zo mag je niet aan je einde komen. Op 21-jarige leeftijd, gedood door een stel misdadigers. Dit kan gewoon niet. Willy verdient gerechtigheid en degene die hem heeft vermoord, moet een gepaste straf krijgen”, brieste de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken.

