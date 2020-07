Van Italië tot India: in deze landen zijn maatregelen aangescherpt na nieuwe corona-uitbraken

Spanje

In het Spaanse Andalusië zijn gisteren tientallen stranden gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De autoriteiten grepen in omdat het te druk was, berichten Spaanse media. Mensen trokken tijdens het warme weer massaal naar de stranden van de Costa del Sol en andere kustgebieden. De krant Diario Sur bericht dat 55 stranden zijn gesloten, onder meer in Málaga, Cádiz en Huelva. Sommige stranden konden na enige tijd weer open, maar op andere plaatsen hadden strandgangers de hele dag het nakijken.

De Catalaanse stad Lerida en haar omgeving werden zaterdagmiddag weer in lockdown geplaatst. Aan de basis lagen acht nieuwe uitbraken, vooral bij seizoenarbeiders die in de fruitpluk werken en in onhygiënische omstandigheden moeten leven. Zo’n 200.000 inwoners zullen de maatregel voelen. Ze mogen de regio niet in of uit en samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden.

Spanje behoort tot de landen in Europa die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Er overleden in enkele maanden tijd ruim 28.000 mensen aan het besmettelijke virus. De strenge landelijke lockdown kwam eind juni te vervallen en de grenzen zijn weer open, maar de crisis is nog niet helemaal achter de rug. In Galicië is deze week een gebied met zo’n 70.000 inwoners afgesloten van de buitenwereld.



Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje intussen op oranje gezet, wat betekent dat er voorwaarden kunnen zijn voor reizen in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies vooralsnog niet aangepast.

Portugal

In de regio van Lissabon zijn de coronamaatregelen ook verscherpt. Sinds 1 juli is opnieuw een lockdown van kracht voor 700.000 inwoners in een twintigtal wijken. Die zal zeker twee weken duren. Ook in Porto zijn versoepelingen teruggedraaid wegens een stijging van het aantal besmettingen.



Reisorganisatie TUI laat weten dat er een klein aantal vakantiegangers in de lockdowndelen van Portugal zit. Of het om pakketreizigers gaat of om mensen die enkel een vlucht hebben geboekt, is nog niet duidelijk. Dat is nogal een verschil: reizigers met een vlucht én overnachting via TUI worden namelijk geholpen bij hun terugkeer naar Nederland. TUI-reizigers met enkel een vlucht moeten dat zelf regelen.

Duitsland

Op 23 juni werd in Duitsland een quarantaine afgekondigd in twee naburige districten: Gütersloh en Warendorf, goed voor samen 600.000 inwoners. Aanleiding was een uitbraak van corona bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies, waar 1500 werknemers besmet raakten. In Gütersloh werd de quarantaine inmiddels verlengd tot 7 juli.

België

België houdt zijn grenzen dicht voor toeristen uit landen buiten de EU. De EU-landen stemden vorige week in meerderheid in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen vanaf 1 juli. Maar België legt de aanbeveling van de Europese Commissie naast zich om onder meer reizigers uit Australië, Japan, Canada, Marokko, Montenegro en Rwanda toe te laten.

Dat is vandaag gebleken na afloop van het Belgisch kabinetsberaad. Volgens ingewijden kleuren negen van de landen op de overeengekomen lijst nog steeds ‘rood’. De lijst zal door Belgische experts geregeld tegen het licht worden houden. Er wordt gekeken naar de besmettingscijfers en regio’s waar al dan niet (opnieuw) lockdownmaatregelen gelden.

De Europese Commissie had de 27 lidstaten gevraagd hun inreisbeleid voor niet-Europeanen per 1 juli op elkaar af te stemmen. In de ‘veilige’ landen op de lijst is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in Europa. Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië ontbreken vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen. China staat er wel op, maar Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Italië

Voor de zesde dag op rij is het aantal Covid-19-gevallen gestegen in Italië en dat is volgens de gouverneur van de regio Veneto het gevolg van ‘onverantwoord gedrag’. In Mondragone, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Napels, werden zevenhonderd mensen van enkele appartementsblokken op 22 juni opnieuw in quarantaine geplaatst nadat er coronabesmettingen waren vastgesteld onder Bulgaarse arbeidsmigranten.



Dat leidde tot oplopende spanningen. Volgens persbureau ANSA protesteerden Italiaanse inwoners van Mondragone tegen de migranten, maar de politie greep in en verspreidde ze. ’s Nachts werd een busje van een migrant in brand gestoken. De Bulgaren ‘wonen in gebouwen die illegaal worden bewoond en ze maken deel uit van de talloze arbeiders die zonder rechten op zuidelijke boerderijen werken’, schreef antimaffia-auteur Roberto Saviano in de krant La Repubblica.

Italië was ook een van de landen die het zwaarst werden getroffen door het coronavirus. Sinds eind februari zijn er in totaal bijna 240.000 besmettingen gemeld en bijna 35.000 Italianen zijn overleden door het virus.

Oekraïne

In Oekraïne werd op 19 juni een nieuwe lockdown afgekondigd.

Verenigd Koninkrijk

Terwijl overal de coronamaatregelen versoepeld worden en zaterdag ook de restaurants en cafés de deuren weer mochten openen in Engeland, ging de stad Leicester eerder deze week opnieuw in lockdown na verhoging van het aantal besmettingen. Die zal zeker twee weken duren. De 300.000 inwoners kunnen onder meer niet meer naar niet-noodzakelijke winkels.

Griekenland/Servië

Griekenland gaat tot 15 juli zijn grens sluiten voor inwoners uit Servië vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Servië heeft vrijdag de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Belgrado. Sinds april nam het aantal besmettingen er sterk toe.

Bij aankomst in Griekenland moeten toeristen een vragenlijst invullen waarin ze onder meer moeten aangeven in welke landen ze de voorbije veertien dagen zijn geweest. Ze ontvangen dan een barcode. Er worden ook dagelijks zo’n zesduizend coronatests afgenomen bij reizigers die in het land aankomen.

Luxemburg

In Luxemburg, waar zo’n 600.000 mensen wonen, is het aantal besmettingen in drie weken tijd vertienvoudigd. Op dit moment zijn er volgens de officiële cijfers 321 mensen besmet met het virus, midden juni waren dat er nog 31. De overheid wil nu ook verplichte maatregelen opleggen voor privébijeenkomsten, zoals afstand houden en het dragen van een mondmasker.

Zwitserland

Sinds half juni gaat ook in Zwitserland het aantal nieuwe besmettingen opnieuw geleidelijk aan omhoog. Het land heeft daarom beslist om enkele nieuwe maatregelen in te voeren: zo moeten passagiers op het openbaar vervoer vanaf vandaag verplicht een mondmasker dragen. Nog vanaf vandaag moeten reizigers afkomstig uit 29 landen die door de Zwitsers als ‘hoge risico-landen’ worden bestempeld, bij aankomst in het land verplicht 10 dagen lang in quarantaine. Ons land staat niet op de lijst, Servië en Zweden staan er wel tussen, net als de Verenigde Staten en Rusland.

De tekst loopt verder door onder de kaart.

China

Het Chinese Wuhan, de plaats waar het allemaal begon, kwam begin april uit een lockdown. Maar nieuwe gevallen deden de burgemeester besluiten om zeventig wijken weer in afzondering te plaatsen.

India

De zuidelijke deelstaat Tamil Nadu in India ging op 19 juni weer in lockdown tot het einde van de maand. Vijftien miljoen mensen moeten opnieuw binnenblijven.

Azerbeidzjan

Op 22 juni werd de lockdown in Azerbeidzjan opnieuw ingesteld. Die duurt nog zeker tot 1 augustus.

Verenigde Staten

Verscheidene staten in de Verenigde Staten hebben de coronamaatregelen opnieuw strenger gemaakt na een toename van het aantal besmettingen. In Californië en Florida zijn de bars en de stranden gesloten, in Texas alleen de bars.

Argentinië

De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ging op 1 juli opnieuw in lockdown en zal dat nog zeker tot 17 juli blijven. De op één na grootste stad Cordoba heeft de regels ook opnieuw aangescherpt, nadat ze eerder versoepeld waren.

Panama

In de hoofdstad van Panama en een naburige provincie werd op 8 juni een nieuwe lockdown van kracht.

Frans-Guyana

In het Frans overzees departement Frans-Guyana zijn er sinds 10 juni binnenlandse beperkingen op reizen. 16 van de 22 gemeenschappen die te maken kregen met het virus gingen tussen 13 en 15 juni helemaal in lockdown daarna was een avondklok van kracht. Op 25 juni volgde de sluiting van bars en restaurants, de sluiting van een twintigtal nieuwe wijken en een strengere avondklok.

Westelijke Jordaanoever

Op vrijdag 3 juli werd een nieuwe quarantaine van vijf dagen afgekondigd in de Westelijke Jordaanoeever. Vorige week gaven de autoriteiten ook al de opdracht tot een tijdelijke sluiting van de steden Nablus, Hebron en Bethlehem.

Israel

Na een nieuwe stijging van het aantal besmettingen heeft de Israelische regering besloten om per direct alle cafés, discotheken, fitnesscentra en muziek- en theaterzalen opnieuw te sluiten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde strenge maatregelen aan en zei dat ze noodzakelijk waren om een nieuwe lockdown te vermijden.

Australië

Vanaf dinsdag sluiten de grenzen van Australische staat Victoria opnieuw. De 6,6 miljoen inwoners mogen de grens met New South Wales niet oversteken nadat een nieuwe uitbraak in de zuidelijke staat niet onder controle lijkt te komen. Zaterdag werden al duizenden inwoners van verschillende appartementsgebouwen in Melbourne in quarantaine geplaatst. Zij moeten zeker vijf dagen binnenblijven.

Marokko

Sinds vannacht is het Zuid-Marokkaanse havenstadje Safi, dat zo’n 300.000 bewoners telt, opnieuw onder volledige lockdown geplaatst na een uitbraak in een visconservenfabriek.

Kosovo

Na de recente stijging in het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus, heeft de Kosovaarse regering in de hoofdstad Pristina en drie andere steden opnieuw een avondklok ingesteld, zo werd vandaag bekendgemaakt. De avondklok wordt ingesteld van 21 uur tot 5 uur ‘s ochtends. ,,Tijdens die nachtelijke uren mogen personen hun woonst niet verlaten”, klinkt het in een regeringsmededeling. Eerder was er in het hele land al een avondklok van kracht van eind maart tot begin juni.

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk al onze video’s over het coronavirus: