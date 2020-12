Van levenslang tot 4 jaar cel voor medeplichtigen aanslag tijdschrift Charlie Hebdo

De aanslagen, met name die tegen de redactie van het blad, leidden tot een golf van verontwaardiging en protesten in binnen- en buitenland. Bij Charlie Hebdo werden twaalf mensen gedood. In totaal vielen er zeventien doden. Van de veertien veroordeelden zijn er drie nog steeds voortvluchtig.

Broers

De aanslag tegen Charlie Hebdo vond plaats op 7 januari 2015. De broers Saïd en Chérif Kouachi vermoordden twaalf personen, onder wie de bekende tekenaars Cabu en Wolinski, en sloegen op de vlucht. De dag erna doodde Amédy Coulibaly een politieagente in Montrouge, in de buurt van Parijs. Nog een dag later schoot hij vier mannen dood, allen Joden, tijdens een gijzeling in de winkel Hyper Cacher in het oosten van Parijs.



De politie schakelde Coulibaly ter plaatse uit. De broers Kouachi werden door de politie neergeschoten in een drukkerij in Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), waar ze zich verscholen hadden.