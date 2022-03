Van moord verdachte oppas van Dean (4) probeert zijn vriendin vrij te pleiten, rechtbank oordeelt anders

Pornoster werd vermoord, in stukken gesneden, bewaard in vriezer en verbrand op barbecue

Twee maanden lang werd Carol ‘Charlotte Angie’ Maltesi (26) vermist. In die tijd lag ze in stukken gesneden in een vriezer die haar moordenaar speciaal daarvoor besteld had. De Nederlands-Italiaanse pornoactrice werd tijdens een seksscène gedood en zo gruwelijk verminkt dat ze enkel geïdentificeerd kon worden door haar tattoos. Hoewel de politie een bekentenis heeft voor de moord, is de zaak nog niet helemaal opgelost.

