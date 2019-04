Van omkoping verdachte oud-president Peru pleegt zelfmoord

De arrestatie van García zou te maken hebben met het grote corruptieonderzoek naar het Braziliaanse concern Odebrecht. Het bedrijf gaf in 2016 toe dat het lucratieve contracten in de regio had bemachtigd middels omkoping. In ruil voor grote contracten in de infrastructuur betaalde Odebrecht bijna 800 miljoen dollar. García ontkende eerder ooit geld te hebben ontvangen van Odebrecht.