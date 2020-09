Van serieverkrachtingen verdachte Duitse arts dood aangetroffen in cel

De arts die vorige week werd gearresteerd op verdenking van verkrachting van meerdere ziekenhuispatiënten in het Duitse Bielefeld is dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de politie beroofde Philipp G. (32) zichzelf van het leven. Het is nog onduidelijk of het onderzoek tegen hem verder gaat.

De voormalige assistent-arts van het Evangelisches Klinikum Bethel in Bielefeld (Noordrijn-Westfalen) zou zichzelf verstikt hebben. De exacte omstandigheden van het overlijden zijn nog niet bekendgemaakt. Een cipier trof de dertiger donderdagmorgen om 06.00 uur dood aan in zijn cel. Aanleiding voor speciale veiligheidsmaatregelen tegen de verdachte waren er niet. ,,Hij gedroeg zich normaal en vertoonde geen suïcidaal gedrag. Integendeel. De man leek zich te hebben verzoend met zijn opsluiting en informeerde naar het dagprogramma en mogelijkheden om te werken’’, verklaarde gevangenisdirecteur Uwe Nelle-Cornelsen tegenover Duitse media.

G. werd verdacht van verkrachting van minstens twee en mogelijk meer dan tien patiënten. Hij zou hen hebben verdoofd en het misbruik hebben gefilmd. De dertiger werd maandag gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Bielefeld-Brackwede. Volgens zijn advocaat heeft het onderzoek geen zin meer nu zijn cliënt dood is. Het Openbaar Ministerie (OM) doet voorlopig geen mededelingen over het al dan niet doorgaan van het strafrechtelijk onderzoek.

Het ziekenhuis schorste de verdachte in april dit jaar nadat rechercheurs zijn werkplek hadden doorzocht. Vlak daarna nam G. ontslag. Volgens de ziekenhuisdirectie vernam ze in de marge van de huiszoeking dat een patiënt aangifte had gedaan tegen de arts. De man zou haar tijdens een MRI-scan een verdovingsmiddel hebben toegediend dat niet aan de richtlijnen voldeed. De kliniek ging er naar eigen zeggen vanuit dat het niet om een ernstig misdrijf ging en verklaarde pas vorige week te hebben vernomen dat het een aangifte en onderzoek wegens verkrachting betrof.

Belastende verklaringen

Volgens de regionale krant Westfalen Blatt had de verdachte al eerder kunnen worden aangehouden. Al in juli 2019 zou een patiënte met klachten over hoofdpijn en koude rillingen een geopend flesje van het verdovingsmiddel propofol in haar bed hebben gevonden. Ze gaf het flesje naar eigen zeggen aan een zuster, uitte beschuldigingen aan het adres van G. maar hoorde er nooit meer iets over. Haar bloed of urine werden volgens de vrouw nooit getest op propofol.

In september 2019 legden nog twee patiënten volgens de krant belastende verklaringen af tegen de assistent-arts in de kliniek. Beide vrouwen dachten dat ze door hem gedrogeerd waren. Een van hen zou tegenover de politie hebben verklaard dat de hoofdarts haar had verteld dat alles in orde was en dat ze moest overwegen of ze de toekomst van een jonge man op het spel wilde zetten.

Het ziekenhuis spreekt de verklaring van de vrouw tegen. Volgens de kliniek werden “alle nodige maatregelen” genomen om de beschuldigingen tegen de arts te onderzoeken. Hij werd ondervraagd en het gebruik van de verdovingsmiddelen gecontroleerd. Het resultaat van het onderzoek en van de laboratoriumtests was zo onbeduidend dat er geen aanleiding was om de autoriteiten erbij te betrekken, aldus het Evangelisches Klinikum Bethel.