Van terrorisme verdachte Belg opgepakt in Roemenië: zou Hezbollah hebben gefinancierd

Met video Japanse plaats in rep en roer door enorme, mysterieu­ze bol op strand

De politie en de inwoners van de Japanse kustplaats Hamamatsu zijn in de ban van een enorme ijzeren bal die recentelijk is aangespoeld op het strand. Onderzoekers hebben vooralsnog geen enkel idee wat het is, schrijft de Britse krant The Guardian. Uitgesloten is dat het om een explosief gaat.