Van Turkse zakenman en filantroop tot ‘terrorist’: een portret van Osman Kavala (64)

De Turkse dissident Osman Kavala (64) staat centraal in een nieuwe politieke rel tussen Turkije en tien westerse landen waaronder Nederland. Maar wie is deze man die er door president Erdogan van wordt beschuldigd het land te willen destabiliseren?

Osman Kavala is al jaren een van de belangrijkste aanhangers van het maatschappelijke middenveld in Turkije. Zijn vader verdiende een vermogen in de tabakshandel en richtte een conglomeraat op (multinationaal bedrijf met meerdere divisies die verschillende producten maken, red.). Zoon Osman, die in het Britse Manchester studeerde, nam het bedrijf in 1982 over maar trok zich na verloop van tijd terug uit de operationele zaken en werd fulltime filantroop.

Hij richtte een non-profitorganisatie op genaamd Anadolu Kültür, die bruggen wil bouwen tussen verschillende etnische, religieuze en regionale groepen door het delen van kunst en cultuur. De organisatie steunde zowel Turkse als Koerdische artiesten, een Armeens-Turks jeugdsymfonieorkest en een Armeens-Turks bioscoopplatform. ‘Er is nauwelijks een cultureel initiatief in Istanboel waar hij niet bij betrokken is. Buitenlandse politici zoals Angela Merkel waardeerden hem als gesprekspartner’, schrijft Der Spiegel.

Agent van George Soros

Erdogan beschouwt Kavala als een terrorist en noemt hem ‘de Turkse agent’ van de Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros. Die laatste schenkt via zijn Open Society Foundation veel geld aan goede doelen. De stichting komt onder andere op voor democratie, liberale waarden, minderheden en onafhankelijke media, maar stopte eind 2018 haar activiteiten in Turkije omdat ze haar werk naar eigen zeggen niet meer kon uitvoeren na ‘ongegronde beschuldigingen’ in de media. Erdogan had ‘de Hongaarse Jood’ Soros er vlak daarvoor van beschuldigd dat hij ‘landen probeert te verdelen en te vernietigen’. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken opende een onderzoek tegen zijn stichting wegens vermeende betrokkenheid bij de anti-regeringsprotesten in het Gezi-park in Istanboel in 2013.

De Turkse autoriteiten beschuldigen Osman Kavala van het orkestreren en mede-financieren van deze Gezi-protesten via zijn culturele organisatie en tevens van deelname aan de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016. Kavala werd in oktober 2017 op de luchthaven van Istanboel gearresteerd na een bezoek aan een cultureel project in samenwerking met het Duitse Goethe-instituut in de stad Gaziantep. Sindsdien zit hij gevangen in de zwaarbeveiligde vleugel van de Silivri-gevangenis in Istanboel.

Vrijspraak

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beval eind 2019 de onmiddellijke vrijlating van Kavala wegens ‘onvoldoende bewijs’ van betrokkenheid bij de Gezi-protesten en bij de mislukte staatsgreep in 2016. Zijn gevangenschap is volgens het Hof alleen bedoeld om hem en alle Turkse mensenrechtenverdedigers te doen zwijgen.

Een rechtbank in Istanboel sprak Kavala in februari vorig jaar vrij van betrokkenheid bij de Gezi-protesten. De openbaar aanklager had levenslang tegen hem geëist maar kon de beschuldigingen niet staven met bewijzen. De weldoener kwam vrij maar werd enkele uren later weer aangehouden voor zijn vermeende rol bij de mislukte staatsgreep en een beschuldiging van spionage. In januari 2021 vernietigde een hof van beroep de vrijspraak voor de Gezi-protesten. Als Kavala wordt veroordeeld voor spionage, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Volledig scherm Advocaten en parlementsleden van de Turkse oppositie protesteren voor het Justitiepaleis in Caglayan tegen de vernietiging van de vrijspraak van Kavala en vijftien anderen door een hof van beroep. © Reuters

Eerlijk proces

Kavala, die volhoudt onschuldig te zijn, moet op 26 november opnieuw voor de rechter verschijnen. In een interview met het Franse persbureau AFP zei hij vorige week dat zijn gevangenschap het regime van Erdogan in staat stelt diens ‘samenzweringstheorieën’ te rechtvaardigen. ,,Aangezien een eerlijk proces in deze omstandigheden niet meer mogelijk is, denk ik dat het voor mij geen zin heeft de komende zittingen bij te wonen”, liet de zestiger vrijdag via zijn advocaten weten.

De Raad van Europa heeft Turkije onlangs gedreigd met sancties die tijdens de volgende bijeenkomst van de intergouvernementele organisatie, eind november, kunnen worden aangenomen als Kavala tegen die tijd niet is vrijgelaten. Tien landen waaronder Nederland ondertekenden de oproep voor vrijlating van Kavala. In een reactie daarop verklaarde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag dat Turkije de ambassadeurs van de betreffende landen wil uitzetten.

