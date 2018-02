Van verkrachting verdachte islamoloog Tariq Ramadan in het ziekenhuis

De 55-jarige islamoloog werd in verdenking gesteld van verkrachting na klachten van twee vrouwen. Begin februari werd hij in voorhechtenis genomen uit vrees dat hij naar het buitenland zou vluchten of druk zou uitoefenen op de twee vrouwen of op getuigen. Ramadan spreekt de beschuldigingen tegen.

Ramadan, die in november zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Oxford tijdelijk onderbrak, heeft de beschuldigingen van de hand gewezen en gezworen de vrouwen gerechtelijk te zullen vervolgen wegens laster. Het steuncomité noemt de arrestatie ‘vernederend en discriminerend’. De Franse officier van justitie acht het op grond van de eerste bevindingen niettemin gerechtvaardigd uit te zoeken of er voldoende bewijs is om de islamdeskundige voor de rechter te brengen. Ramadan, die onder meer ook in Leiden en Rotterdam doceerde, is de kleinzoon van Hassan al-Banna, de islamitische geestelijke en activist die in Egypte de Moslimbroederschap heeft opgericht.