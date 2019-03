Vastgebonden jongen (13) gekaapte bus voorkwam een ramp

Honderden hotelgas­ten Zuid-Ko­rea in het geniep gefilmd

11:49 In tien verschillende steden in Zuid-Korea zijn de afgelopen maanden 1600 hotelgasten in het grootste geheim gefilmd en live gestreamd. Tientallen mensen betaalden om de illegale opnames te bekijken. De Zuid-Koreaanse politie heeft twee verdachten opgepakt. Zij filmden in meer dan dertig hotels.