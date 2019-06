Vaticaan: Mens mag eigen geslacht niet kiezen, transgenders in strijd met natuur

In het document neemt de congregatie een aantal controversiële stellingen in. Zo wordt gesteld dat het een ‘poging is om de natuur te vernietigen’ als mensen zich identificeren als een andere sekse dan ze biologisch gezien zijn. De verlangens van transmensen om een transitie te doorlopen worden gezien als ‘tijdelijk’ en onjuist.



Daarnaast wordt benadrukt dat de mens als man of vrouw geschapen is en het de bedoeling is dat dit zo blijft. Man en vrouw zijn immers ‘seksueel complementair’, waardoor ze kinderen kunnen krijgen.



Het document, dat de titel ‘Als man en vrouw schiep Hij hen’ draagt, is geschreven om sturing te geven aan de katholieke inbreng in het debat over seksualiteit. De congregatie denkt dat de tekst bij kan dragen aan een in haar ogen positieve seksuele opvoeding van kinderen. Die leren volgens de schrijvers door de tekst ‘de originele waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid’.