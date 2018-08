Vechtpartij op Belgisch spoor, verdachte (35) opgepakt in toiletten

Het filmpje werd op het internet geplaatst door de vriendin van de moeder van het slachtoffer. Zij vergezelde die dag de 15-jarige jongen op een uitje. Politie en parket doen onderzoek. De drie aanvallers werden geïdentificeerd dankzij het filmpje. De mannelijke verdachte, een 35-jarige uit Aarschot, werd opgepakt in de toiletten van het station. Eén van de vrouwelijke verdachten, een 43-jarige vrouw uit dezelfde plaats, meldde zich ’s avonds zelf bij de politie. Beiden waren onder invloed van drank of drugs.



De man zit nog vast, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden. De derde verdachte, een 31-jarige vrouw uit Aarschot, werd vanochtend gearresteerd en werd deze middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zij werd ook vrijgelaten.



Gwendolyn Rutten, kandidaat-burgemeester in Aarschot, heeft op Twitter gereageerd op de vechtpartij. ,,Goed dat politie en parket hier onmiddellijk optreden! Voor scheld- en vechtpartijen is geen plaats in onze stad. En héél duidelijk: voor racisme is geen plaats in onze stad'', klinkt het. ,,Wij zijn allemáál Aarschot. Een stad waar niet je afkomst, maar je toekomst telt. Een stad waar we met respect met elkaar omgaan.''