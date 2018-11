Veel doden bij aanval op vluchtelingen Centraal-Afrikaanse Republiek

VIDEO Chaos bij Franse benzinepro­tes­ten: vrouw rijdt actievoer­der dood

17 november Bij een protestactie in het Franse Savoie is vanochtend een actievoerder doodgereden. Een moeder met een ziek kind achterin raakte in paniek en reed de actievoerder aan. In heel het land zijn acties gaande tegen de stijgende benzineprijzen. Daaraan deden zeker 283.000 mensen mee.