Veel doden en gewonden bij busongeluk Hongkong

Het incident vond plaats op Tai Po Road, zaterdagavond lokale tijd. Op foto's is een grote ravage te zien: de bus ligt op zijn kant en om het voertuig is een groot aantal brandweer en -ambulancemedewerkers aan het werk.



Volgens passagiers reed de bus te hard. Dat meldt de South China Morning Post. ,,De bus ging veel sneller dan anders. Het voelde alsof hij slipte en daarna spinde. Het was erg chaotisch in de bus. Mensen vielen op elkaar en werden van de ene naar de andere kant geslingerd", zegt een van de gewond geraakte passagiers tegen het lokale medium.



Onder de doden zijn zeventien mannen en twee vrouwen. Zeker 37 gewonden zijn naar omliggende ziekenhuizen gebracht voor verdere behandeling.



Het is het ergste busongeluk sinds 2003 in Hongkong.