Veel meer Amerikaanse militairen in Afghanistan dan gedacht

Frankrijk volledig in de ban van mysterieuze verdwijning Maëlys (9)

20:34 Frankrijk is in de ban van de verdwijning van de 9-jarige Maëlys De Araujo. Na een bruiloftsfeest in de gemeente Pont-de-Beauvoisin verdween ze. De politie vermoedt dat het meisje in de nacht van zaterdag op zondag is ontvoerd uit de kamer waarin kinderen van de huwelijksgasten lagen te slapen. Een massale zoektocht naar het vermiste kind heeft tot op de dag van vandaag niets opgeleverd.