Veel migranten omgekomen bij ongeluk Turkije

Trump ontvangt door Turkije vrijgela­ten predikant in Witte Huis

13 oktober De Amerikaanse predikant Andrew Brunson heeft president Donald Trump bezocht in het Witte Huis. Brunson, die vrijdag in Turkije op vrije voeten kwam, knielde bij binnenkomst in het Oval Office, ging in gebed voor de president en vroeg God om Trump bovenmenselijke wijsheid te schenken om het land te leiden.