Veel mis met veiligheid in Poolse escape room

De escaperoom in het noorden van Polen waar vijf meisjes zijn omgekomen door een brand , had meerdere gebreken op het gebied van veiligheid. Zo was de ruimte te klein voor het aantal personen dat binnen was, blijkt na een eerste inspectie van de brandweer. Dat meldt het Poolse persbureau PAP.

Volgens de brandweer was de kamer waar de 15-jarige meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer 7 vierkante meter groot. Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand. De elektrische bedrading was tevens provisorisch.

Koolmonoxidevergiftiging

De brand brak uit in een naastgelegen kamer en blokkeerde de vluchtroute van de slachtoffers. Ze zijn door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen. Een 25-jarige man is in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden.