Veel publieke steun voor politieman die skater sloeg: petitie telt nu al duizenden handtekeningen

Gesprek met politieman

Het parket van Kortrijk heeft intussen een onderzoek begonnen. Daarbij zal voor zowel de politieman als de skater uit Tielt nagegaan worden of ze zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare feiten. Er loopt ook een intern onderzoek. ,,Ik kan daar niks over kwijt”, zegt politiechef Curd Neyrinck. ,,Het zijn externe mensen die het onderzoek voeren en het zal misschien wel even duren voor dat afgerond is. In het korps zijn er intussen wel al gesprekken geweest met de medewerker die bij het voorval betrokken was. Met de informatie die we op dat moment hadden, hebben we intussen gekozen voor een gepaste reactie. Meer wil ik daar niet over kwijt. Wij wachten nu op de resultaten van de onderzoeken die zijn opgestart. Als daarna een beslissing genomen moet worden, zullen we ook daar gepast op reageren.”