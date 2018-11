Veel schade na zware aardbeving in Alaska

De zwaarste beving had een kracht van 7. Eerder was nog sprake van 6,7 maar het Amerikaanse seismologische instituut USGS heeft de kracht naar boven bijgesteld. De aardbeving zorgde voor grote schade aan wegen, bruggen, huizen en gebouwen. Veel verkeerslichten werken niet meer en het verkeer wordt op veel plekken gehinderd.



Het luchtvaartverkeer van en naar Anchorage ligt stil omdat de verkeerstoren op de internationale luchthaven Ted Stevens is ontruimd. Woordvoerder Allen Kenitzer, van de federale luchtvaartautoriteit FAA, zegt niet te weten wanneer het vliegverkeer wordt hervat.



Vluchten naar Anchorage werden, nadat de verkeerstoren was ontruimd, omgeleid naar het zo’n 650 kilometer verder gelegen Kodiak. De gouverneur van Alaska, Bill Walker, liet via Twitter weten dat er een rampverklaring is uitgaan. Telecommunicatie is op sommige plaatsen onmogelijk en ook de stroomvoorziening hapert.



Meer dan honderd scholen hebben de lessen onderbroken en hun deuren gesloten. Ouders werden gevraagd indien mogelijk hun kinderen op te halen. De gebouwen moeten eerst gecheckt worden op mogelijke schade en gaslekken. Ook veel overheidsgebouwen zijn dicht.