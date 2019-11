Veerboot redt zwemmende migrant van verdrinkingsdood in Kanaal

Dit jaar stierven al minstens vier migranten terwijl ze Het Kanaal probeerden over te steken. Medio oktober werden twee jonge Irakezen dood aangetroffen op een strand bij Le Touquet-Paris-Plage, ruim 70 kilometer ten zuiden van Calais. De ontdekking van de stoffelijke overschotten was een trieste primeur voor de vooral bij Parijzenaars populaire badplaats. Op 9 augustus verdronk een 30-jarige Iraanse vrouw nadat ze van een overbevolkte boot was gevallen. Op 23 augustus werd in het Belgische Zeebrugge het lichaam aangetroffen van een Irakees die zwemmend Engeland had proberen te bereiken.