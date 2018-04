Veertien doden door busongeluk jeugdijshockeyteam Canada

In de bus zaten 28 mensen, aldus de Canadese politie. Alle doden vielen in de bus. De oorzaak van de botsing vrijdag (lokale tijd) is niet bekend.



Het ijshockeyteam van de Humboldt Broncos was onderweg naar een wedstrijd in Nipawin in de provincie Saskatchewan. De spelers van het team zijn tussen de 18 en 21 jaar. De club spreekt van een 'ongelofelijke tragedie' en verklaarde in shock te zijn.