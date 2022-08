Veganistische moeder krijgt levenslang na dood zwaar ondervoed zoontje

Een veganistische vrouw is maandag in de Amerikaanse staat Florida tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de de dood van haar achttien maanden oude zoontje door ondervoeding.

De kleine Ezra O’Leary stierf op 27 september 2019 door ondervoeding en uitdroging. Zijn ouders, de 39-jarige Sheila O’Leary en haar man Ryan, geloofden heilig in een veganistisch dieet en gaven hem alleen rauwe groente en fruit te eten. Een week voor zijn dood at het jongetje niet meer en sliep het slecht, maar het koppel zocht geen medische hulp. Een autopsie wees uit dat Ezra stierf door complicaties als gevolg van ondervoeding. Hij woog nog geen 8 kilo en had de bouw van een 7 maanden oude baby.

De vrouw werd in juni al veroordeeld voor zes aanklachten, waaronder moord met voorbedachten rade. Maar maandag kreeg ze pas haar definitieve straf te horen. Ook haar man zit in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Hij wordt verdacht van dezelfde aanklachten.

De advocaat van de moeder hield vol dat de dood van het kind een ongeluk was, maar openbaar aanklager Sara Miller stelt dat de moeder “ervoor koos om Ezra’s lijden te negeren”. ,,Ze had geen weegschaal nodig om zijn beenderen te zien”, zei Miller. ,,Ze had geen weegschaal nodig om zijn gehuil te horen.’'

Het echtpaar uit Cape Coral had nog twee andere kinderen van 3 en 5 jaar, die ook ondervoed waren, aldus onderzoekers. Een vierde kind was teruggegeven aan haar biologische vader tijdens een eerdere ondervoedingszaak in Virginia, zo blijkt uit de rechtbankverslagen.