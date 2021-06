Venetie mogelijk bedreigd werelderfgoed door enorme cruiseschepen: ‘Groot probleem voor Italië’

Een belangrijk adviesorgaan van VN-organisatie Unesco denkt dat het verstandig is om Venetië toe te voegen aan de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat er nog altijd geen permanent verbod is op het aanmeren van enorme cruiseschepen. Deze mileuonvriendelijke vakantieschepen zijn al jaren een bron van ergernis en controverse in de Italiaanse stad. De Italiaanse minister van cultuur erkent op Twitter dat er geen tijd meer te verliezen is. ,,We moeten onmiddellijk de doorgang van grote schepen in het Giudecca-kanaal verbieden.”

De aanwezigheid van gigantische cruiseschepen die aanmeren bij de ‘Stad van het Water’, zorgt al vele jaren voor opschudding en protesten. Niet alleen zijn de gevaarten - vaak zo hoog als flatgebouwen - voor de inwoners een doorn in het oog, ook zorgen ze voor diverse veiligheidsrisico’s. Zo varen de schepen vaak heel dicht langs de historische gebouwen en vormen ze met hun uitstoot een bedreiging voor flora en fauna in de kwetsbare lagune. Toen begin deze maand - tot verrassing van velen - het eerste cruiseschip sinds de virusuitbraak uitvoer, leidde dat dan ook tot een groot protest.

Volgens de Italiaanse overheid is wettelijk bepaald dat de schepen buiten de Venetiaanse lagune moeten aanleggen, bijvoorbeeld in de industriële haven van Marghera, ongeveer tien kilometer van het vasteland. Daarmee wordt ook voldaan aan de eisen van VN-werelderfgoedorganisatie Unesco. Maar omdat Marghera daar volgens CNN nog niet klaar voor is, blijft de huidige situatie onveranderd.

Dat heeft Unesco nu in de gaten, en dus is het een realistisch scenario om Venetië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten. ‘Hoewel er al wettelijke verboden bestaan ​​voor schepen van meer dan 40.000 ton om de lagune van Venetië binnen te varen, heeft dit geen praktisch effect, aangezien er geen alternatief bestaat voor het aanmeren van deze grote schepen’, meldt Unesco in een rapport. ‘Er moet prioriteit worden gegeven aan de optie om grote schepen helemaal uit de lagune te weren en ze bij voorkeur om te leiden naar meer geschikte havens in de regio.’

De Italiaanse minister van cultuur, Dario Franceschini, neemt de zaak hoog op. Er is volgens hem geen tijd meer te verliezen. ,,Helaas hangt het Unesco-besluit al enige tijd in de lucht”, vertelde Franceschini aan persbureau Ansa. ,,Dit is een zeer ernstige zaak voor ons land, er is geen tijd meer te verliezen.”

De Italiaanse regering liet in april - na felle, aanhoudende kritieken - weten dat er plannen moeten worden gemaakt voor de bouw van aanlegplaatsen voor grote passagiersschepen en containerschepen ver van historische plekken.

Meerdere ministers dienden onlangs al voorstellen in voor nieuwe aanlegplaatsen voor cruiseschepen. Dat deden zij naar eigen zeggen ‘om het culturele en historische erfgoed te beschermen dat niet alleen Italië maar de hele wereld toebehoort’.

Behalve de inwoners van Venetië zijn ook diverse beroemdheden de overlastgevende schepen meer dan zat. Zo werd het protest begin deze maand gesteund door Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Die stuurde samen met onder anderen actrice Tilda Swinton en filmmaker Wes Anderson een open brief naar de Italiaanse overheid. Daarin stond dat Venetië ‘aan het lijden is’. En ‘deze fragiele entiteit kan niet overleven als we zo doorgaan’.

Uit onderzoek blijkt dat Venetië zo’n 50.000 bezoekers per dag aankan. In 2019 waren het er gemiddeld 77.000. Airbnb schreef toen dat Venetië de meest ‘door toeristen overlopen’ stad ter wereld is. ,,Het probleem wordt vooral gevormd door de dagjesmensen’', zei Jan van der Borg destijds tegen het ANP. Hij is docent economie van het toerisme aan de Universiteit van Venetië en adviseur van de gemeente.

,,Te veel mensen komen ’s ochtends in Venetië aan en zijn voor het diner weer vertrokken. Die mensen geven weinig uit, ze kopen een kop koffie en een flesje water, maar laten wel hun afval achter. Die toeristen kosten de stad geld.’'

