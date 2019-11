Venetië staat blank... dankzij corruptie

Vlak na zeven uur ‘s ochtends gaat het alarm in Venetië drie keer af. Twee uur later stroomt het San Marco plein onder. Toeristen met gekleurde laarzen maken enthousiast selfies, terwijl de Venetianen naar hun werk proberen te komen. Van boven gehuld in keurige kantoorkleren, van onder op stevige regenlaarzen. Eigenaresse Francesca Dal Mas van boekhandel Goldoni schudt haar hoofd: ,,We hadden net inkopen gedaan voor de kerst: speelgoed, boeken. Alles is kletsnat. Het water stond hier bijna een meter hoog. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.” De bewoners staan er alleen voor, zucht ze. ,,Van onze bestuurders hoeven we weinig te verwachten.”