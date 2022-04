Venetië vraagt toeristen tot 10 euro entree en wil toegangspoortjes, volgt Amsterdam ook?

,,Een reserveringssysteem kan een beperkte bijdrage leveren aan het probleem in Venetië’’, zegt Ko Koens, lector ‘New Urban Tourism’ aan Hogeschool Inholland. Hij gelooft echter niet dat er nu veel minder mensen een bezoek aan de stad zullen brengen. ,,Toeristen blijven nu mogelijk langer in de stad en nemen dan een extra maaltijd of drankje, maar het is niet echt een efficiënte maatregel. Het is eerder symptoombestrijding. De grote vraag die we ons moeten stellen is: wat gaan we met al die mensen doen? Want uiteindelijk wil iedereen op vakantie.’’



Ook andere steden worstelen met het fenomeen massatoerisme, zoals Amsterdam. Ook een stad die al jaren uit zijn voegen barst door de grote aantallen toeristen. Om dat aan te pakken, worden er ook maatregelen genomen, maar volgens Koens moeten we hier nog geen poortjes verwachten. ,,Toegangspoortjes rond een stad? Dat verkoopt niet echt lekker. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het spreiden van de bezoekers naar andere gebieden, de capaciteit van Schiphol verminderen of gewoon de stad minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Waarom niet? Maar ook dat is politiek moeilijk uit te voeren.’’



Heel de hoofdstad afsluiten met betaalpoortjes is dus geen optie, maar er zouden wel kleinere gebieden kunnen worden afgesloten. ,,Misschien dat bepaalde trekpleisters als de Wallen binnen 10 of 15 jaar worden afgesloten en betaald zullen zijn. Maar voorlopig zullen niet veel steden het voorbeeld van Venetië volgen.’’