Venezolaanse president Maduro gijzelt journalisten

Volgens Univision vielen de vragen die journalist Jorge Ramos stelde tijdens een interview met Maduro verkeerd. ,,Een @Univvision-team, geleid door @jorgeramosnews wordt vastgehouden in het Miraflores Paleis in Caracas’’, aldus een tweet van het televisiestation.

Jorge Ramos zei via de zender dat Maduro na zeventien minuten tijdens het interview opstond en het gesprek afkapte. Hij was geïrriteerd door vragen over de democratie en berichten over martelingen in Venezuela. ,,We kregen te horen dat het interview niet zou worden geautoriseerd en werden naar een donkere kamer gebracht’’, aldus Ramos.