Venezuela pakt 'terroristen' op na gevechten

Pérez was op de vlucht nadat hij met een gestolen helikopter het hooggerechtshof in Venezuela aanviel in juni vorig jaar. Hij bleef de autoriteiten na de aanval maandenlang voor. Hij liet vandaag tijdens de gevechten in El Junquito van zich horen via dramatische video's op sociale media. ,,We zijn gewond. Ze doden ons'', zei de rebel, wiens gezicht onder het bloed zat.



Pérez leek een kogelvrij vest te dragen terwijl hij bukte in een gebouwtje. Op de achtergrond waren schoten te horen. De piloot claimde in een filmpje omsingeld te zijn en door de autoriteiten te worden bestookt met granaatwerpers. De staatstelevisie berichtte over meerdere doden en gewonden, maar over de piloot is niets bekendgemaakt.