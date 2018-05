Venezuela: VS saboteren onze presidentsverkiezingen

‘Te veel ingangen op scholen’: Politicus wil minder deuren na schietpar­tij

19 mei Voor- en tegenstanders van vrij wapenbezit vallen na de dodelijke schietpartij op de Santa Fe High School in de Amerikaanse staat Texas weer over elkaar heen. Het regent argumenten en gisteren becijferde The Washington Post dat 2018 voor scholieren een dodelijker jaar is geweest dan voor militairen. De vicegouverneur van Texas doet ook een duit in het zakje en geeft eerder het aantal deuren op scholen de schuld, dan het particuliere wapenbezit.