Verbazing in België om coronatoeristen: ‘Zo gaat het niet lukken’

Noors mysterie na tien jaar opgelost: ‘tentman’ Rafael woont gewoon in Breda

13 april Het mysterie van de ‘tentman’, dat een Noors dorpje al tien jaar bezighield, is opgelost. De gezochte jongen blijkt een in Breda woonachtige Nederlander te zijn. Hij liet in 2010 al zijn spullen achter op een heuvel.