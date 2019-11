Verbijstering in Sri Lanka: president laat net vóór vertrek moordenaar uit rijke familie vrij

'Klokkenlui­der komt niet getuigen bij impeach­ment-onderzoek Trump'

7:55 De voorzitter van het impeachment-onderzoek van de Democraten, Adam Schiff, gaat niet in op het verzoek van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de klokkenluider op te roepen voor een getuigenis. ,,Overbodig en onnodig’’, zo schrijft Schiff in een brief aan Devin Nunes, de Republikeinse leider in het Huis, die door nieuwszender CNN is ingezien.