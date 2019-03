Verborgen militaire tunnel ontdekt onder beruchte gevangenis van Alcatraz

De ontdekking werd gedaan door archeoloog Timothy de Smet en zijn collega’s van de Binghamton University in New York en werd gepubliceerd in een paper in het wetenschappelijke tijdschrift Near Surface Geophysics. Daarin is te lezen hoe ze onder de recreatietuin van de gevangenis overblijfselen vonden van een tunnel, die van oost naar west liep. Het ging om een gewelfde gang, die gemetseld was met bakstenen en voorzien was van ventilatiekokers. Daarboven was een aardewerken bescherming aangebracht die de tunnel bombestendig moest maken.

Miraculeuze wijze

,,De ontdekking verbaasde me om verscheidene redenen”, vertelt de Smet in een mededeling van de universiteit. ,,De resten zaten maar een paar centimeter onder de oppervlakte en ze waren op miraculeuze wijze perfect bewaard gebleven. De betonnen vloer van de recreatietuin is flinterdun en zit op sommige plaatsen echt bovenop de architectuur uit de jaren 1860.”



De resten zouden afkomstig zijn uit de tijd dat Alcatraz nog dienst deed als militair fort, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het was echter niet duidelijk of daar nog resten van over waren. ,,Toen het fort begin twintigste eeuw werd omgevormd tot gevangenis, was er amper bescherming voor cultureel erfgoed”, aldus de Smet. ,,Alcatraz was daar sowieso niet oud en belangrijk genoeg voor. Daarom werd het gebied plat gebulldozerd. En verdween een stukje geschiedenis.” (lees hieronder verder)

Volledig scherm Alcatraz in 1895. © RV

De wetenschappers gebruikten een non-invasieve techniek om op zoek te gaan naar de resten, om te voorkomen dat ze het gebied zouden verstoren. ,,We wisten niet wat me moesten verwachten”, klinkt het. ,,We wisten niet eens of er überhaupt iets van belang over zou zijn uit de tijd van het fort, om hoeveel materiaal het zou gaan en in welke staat die eventuele resten zouden zijn.”

De Smet hoopt nu dat hij zijn onderzoek op Alcatraz – voor de kust van San Francisco – kan doorzetten. De gevangenis is sinds 1972 beschermd en een belangrijke toeristische trekpleister. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Belgaimage

Volledig scherm © Binghamton University

Vooral tot de verbeelding sprekend zijn de vele ontsnappingspogingen uit de streng beveiligde gevangenis. Officieel zou het echter niemand gelukt zijn om er levend weg te raken. Hoewel het tot op de dag van vandaag niet duidelijk is hoe het drie gevangenen verging die in de nacht van 11 op 12 juni 1962 probeerden uit te breken. Frank Morris en de broers John en Clarence Anglin – die vastzaten voor een reeks gewapende overvallen – zouden via een luchtschacht onder hun wastafel en een onderhoudsgang naar buiten gekomen zijn en met een geïmproviseerd vlot verdwenen zijn in de nacht. Er volgde een onderzoek, maar dat bleef vruchteloos. Officieel wordt aangenomen dat ze bij hun vluchtpoging verdronken zijn in het ijskoude water van de Baai van San Francisco.