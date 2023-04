Verborgen vijand zorgt dagelijks voor slachtoffers in Oekraïne

Evacuatie Nederlan­ders uit Soedan nu niet aan orde, ambassa­deur belooft: ‘Wij laten jullie niet in de steek’

De evacuatie van Nederlanders die in Soedan verblijven is nu niet aan de orde, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De situatie in het land, waar het leger en paramilitairen tegen elkaar vechten, is momenteel te gevaarlijk. Het ministerie heeft contact met zo’n vijftig Nederlanders in Soedan. Er wordt gekeken op welke manier Nederlanders alsnog veilig uit het land kunnen worden gehaald.