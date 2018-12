Verbrande huisdieren in Californië krijgen revolutionaire vissenhuid-therapie

Verschillende honden en katten die tijdens de bosbranden in Californië de afgelopen weken brandwonden hebben opgelopen, worden in een kliniek in Chico behandeld met gesteriliseerde vissenhuiden. Deze nieuwe behandeling helpt de wonden beter te genezen, verlicht in de tussentijd de pijn en de vissenhuid functioneert tijdelijk als een soort opperhuid.

In totaal zijn al vier honden en vier katten behandeld met de revolutionaire methode, die eerder gebruikt is bij beren en een leeuw die brandwonden hadden opgelopen. ,,We proberen de brandwondenzorg bij dieren te veranderen”, zegt Jamie Peyton van de afdeling Integrative Medicine Service van de University of California (USC).

Peyton werkt als vrijwilliger bij het VCA VAlley Oak Veterinary Center in Chico, dat honderden dieren behandelt die gewond zijn geraakt tijdens Camp Fire en de andere bosbranden die de afgelopen weken woedden in Californië. Die branden zijn sinds vorige week eindelijk geblust. Er vielen in totaal 71 doden. Een enorm aantal dieren is overleden of gewond geraakt.

,,We gebruiken gesteriliseerde tilapia-huiden om de brandwonden te genezen”, legt Peyton uit. ,,Tilapia-huiden kunnen collageen, een eiwit met helende krachten, overbrengen op de verbrande huid. De tilapiahuiden zorgen er ook voor dat er minder vaak van verband moet worden gewisseld, iets wat pijnlijk kan zijn voor de dieren.”

De grote meerderheid van de meer dan vijfhonderd binnengebrachte dieren, zijn katten. ,,Hun pootjes zijn zwaar verbrand”, zegt dierenarts en –chirurg Dusty Spencer. ,,Hun snorharen zijn helemaal verschroeid of zelfs compleet weg. Sommige katten hebben zelfs hun neus en oogleden verbrand.”

Viswantjes

Op 20 november werd een ernstig verbrande kitten binnengebracht bij de dierenarts, die zeker 13 dagen rondgezworven had in het gebied waar Camp Fire woedde. ,,Hij had derdegraadsbrandwonden op sommige van zijn pootjes en de kussentjes van zijn voeten waren volledig weg”, zegt de arts.

Toch durfde Peyton de tilapia-huiden niet aan de huid van het katje te hechten, omdat ze bang was dat het diertje de anesthesie niet zou overleven. In plaats daarvan, maakte ze een soort ‘pleisters’ van tilapia-huid die ze om de pootjes van de kat wikkelde en vastzette met verband. ,,Het zijn een soort kleine viswantjes”, zegt ze. ,,Net zoals we bij de andere dieren gezien hebben, die we met tilapia-huiden behandeld hebben, zien we vrij snel dat de katten minder pijn hebben. Ook helen de wonden sneller en voelt het dier zich over het algemeen comfortabeler.”

Ook de achtjarige hond Olivia, een Boston terriër, is met sprongen vooruit gegaan sinds ze behandeld werd met de vissenhuidjes. Het dier werd door haar baasjes (die niet thuis waren toen de brand uitbrak) teruggevonden met tweedegraadsbrandwonden op haar flanken en poten. In eerste instantie kreeg Olivia de reguliere pijnstillers toegediend, later werd ze ook behandeld met de vissenhuiden.

,,Voordat ze die behandeling kreeg, ging het niet zo goed met haar, maar nu lijkt ze steeds meer zichzelf te zijn. Het was echt een verschil van dag en nacht. Ze kwam op het bed staan en deed een back flip: dat was de eerste keer dat we haar bezig zagen zoals voor de brand”, zeggen haar baasjes.

Nieuwe huid

Ook fysiek ging het beter met Olivia na haar behandeling met de vissenhuiden: binnen vijf dagen na de behandeling groeide er al nieuwe huid op de brandwonden op haar poten, terwijl het normaal weken duurt voordat nieuwe huid over brandwonden begint te groeien. ,,We zijn erg onder de indruk en zelfs verbaasd over het herstelproces onder de vissenhuid”, zegt Spencer.

Peyton zegt dat er op dit moment nog geen standaard bestaat voor het behandelen van dieren met brandwonden. ,,We leren nieuwe technieken, maar die maken geen verschil, tenzij we ze kunnen gebruiken in het veld”, zegt Peyton, die op de lange termijn de behandeling met vissenhuiden en andere technieken wil aanleren aan andere dierenartsen, zodat meer dieren met brandwonden kunnen worden gered.