Verdachte Abdeslam tijdens proces: ‘Ik heb mezelf bewust niet opgeblazen’

Aanslagen ParijsSalah Abdeslam heeft op eigen initiatief besloten om zichzelf niet op te blazen, tijdens de aanslagen in Parijs in 2015. Hij droeg, net als de andere terroristen destijds, een bomvest.

,,Maar ik wilde die niet tot ontploffing brengen. Niet uit lafheid of uit angst, maar gewoon omdat ik het niet wilde’’, vertelde Abdeslam woensdag in de rechtbank in Parijs.

De bekentenis is opmerkelijk omdat hij eerder tegen medeverdachten vertelde dat het bomvest defect was. Ook technisch onderzoekers hebben in de rechtbank verklaard dat de explosieven van Abdeslam niet kónden werken. Er zou iets mis zijn geweest met de bedrading. Maar het bleef onduidelijk of dat per ongeluk was of dat iemand het bomvest bewust onklaar had gemaakt.

‘Ik schaamde me'

In de rechtbank werd Abdeslam woensdag gevraagd waaróm hij tegen anderen zei dat de explosieven niet werkten, terwijl hij nu zegt er zelf voor te hebben gekozen om zich niet op te blazen. ,,Ik was bang voor wat de anderen er van zouden vinden. Ik was nog maar 25 jaar oud. Ik schaamde me.’’

Na afloop van de aanslagen in Parijs zou hij het zelfmoordvest zelfs ‘veilig’ hebben verstopt. ,,Ik heb de ontstekingsknop en batterij verwijderd’’, vertelde Abdeslam. ,,Anders had zelf een kind het nog kunnen laten exploderen.’’

Abdeslam wordt ervan verdacht samen met 9 anderen een serie aanslagen te hebben gepleegd in Parijs op 13 november 2015, op onder meer de Bataclan. Er vielen toen 130 doden en honderden gewonden. Abdeslam is de enige overlevende van de daders. Hij staat sinds september vorig jaar terecht, samen met andere verdachten, zoals wapenleveranciers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Salah Abdeslam in de rechtbank eerder dit jaar. © AFP

Eindfase

Het proces nadert nu zijn eindfase. De rechter en advocaten verhoren de verdachten dezer dagen over de laatste voorbereidingen van de aanslagen. Abdeslam sprak woensdag alleen over zijn bomvest. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Op alle vragen antwoordde hij door te zwijgen. ,,U speelt een persvers spel met ons: de ene keer wilt u wel antwoorden en dan weer niet’’, zei advocaat Didier Seban.

De andere verdachten hebben de laatste dagen en weken vooral ontwijkende antwoorden gegeven: velen zeggen niet te hebben geweten dat de terroristen van plan waren een bloedbad aan te richten in Parijs.

Pas de komende weken zullen de verhoren over de aanslagen zelf gaan en wat er precies gebeurde op die 13e november. Het vonnis was gepland voor eind mei, maar door corona is het proces al verscheidene weken geschorst geweest. Er wordt nu rekening gehouden met een uitspraak eind juni.

Eerder moesten drie Nederlanders getuigen in het proces. Zij zouden een rol hebben gespeeld bij het leveren van wapens aan de terreurgroep.