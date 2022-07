Verdachte bekent moord op Maltese journaliste in interview: ‘Voor mij was het gewoon business’

DiGiorgio, die wordt beschuldigd van het tot ontploffing brengen van een autobom waarbij de prominente Maltese journaliste om het leven kwam, ontkende tot nu toe elke betrokkenheid. In het vraaggesprek, bestemd voor een podcast over de ophefmakende moordzaak, bekende hij schuld. De verdachte zei dat als hij meer had geweten over het slachtoffer, hij meer geld zou hebben gevraagd voor het uitvoeren van de klus. ,,Als ik het had geweten, was ik voor tien miljoen gegaan. Geen 150.000”, zei hij, verwijzend naar het bedrag in euro’s dat hij betaald kreeg voor de moord op de journaliste. ,,Voor mij was het gewoon business. Ja. Business as usual.’’ Om er later aan toe te voegen: ,,Natuurlijk spijt het me.’’

Alles vertellen

De verdachte zei ook dat hij hij niet van plan is ‘als enige op te draaien’ voor de moord en binnenkort anderen zou betrekken bij de zaak. In een verklaring aan de nieuwssite Malta Today, enkele uren na het interview met Reuters, verklaarden George Digiorgio en zijn broer Alfred dat ze in ruil voor gratie bereid zijn schuld te bekennen en hogergeplaatste personen te identificeren die betrokken zijn bij de moord. Beide verdachten willen ook ‘alles’ vertellen over andere moorden, bommen en misdaden, zo lieten ze via hun advocaat weten. ‘We benadrukken dat ook de families van andere slachtoffers recht moeten worden gedaan”, aldus de gebroeders Degiorgio.

DiGiorgio's broer Alfred en handlanger Vince Muscat werden in december 2017 gearresteerd en beschuldigd van het kopen, plaatsen en tot ontploffing brengen van de twee autobommen waardoor Caruana Galizia in oktober 2017 in de buurt van haar ouderlijk huis om het leven kwam. Een vierde verdachte, de prominente zakenman Yorgen Fenech, is aangeklaagd voor het organiseren en financieren van de moord. Alle vier ontkenden betrokkenheid, maar Muscat pleitte schuldig tijdens de rechtszaak tegen hem en werd in februari vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Volgens lokale media had Muscat geprobeerd gratie te krijgen of strafvermindering in ruil voor informatie over de moordzaak en andere ernstige misdrijven, waaronder een poging tot overval op een bankfiliaal waarbij hij werd gearresteerd en aangeklaagd. Zijn verzoek om een presidentieel pardon werd in 2019 afgewezen door het kabinet. Een taxichauffeur die zou hebben opgetreden als bemiddelaar bij de moord, kreeg wél gratie in ruil voor geheime opnames. Deze Melvin Theuma werkte in het appartementengebouw van Fenech en kreeg een pardon van premier Muscat.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onderzoek naar corruptie

De 53-jarige Caruana Galizia kwam in oktober 2017 om het leven door twee autobommen. Ze deed vlak voor haar dood onderzoek naar corruptie binnen de overheid en de banden tussen de regering en zakenlieden. De premier en meerdere ministers in Malta stapten na de spraakmakende moord op.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat de Maltese staat medeverantwoordelijk is voor de moord op de kritische journaliste. De staat zou hebben nagelaten de levensbedreigende gevaren voor Caruana Galizia te erkennen en redelijke maatregelen daartegen te treffen.

De Maltese regering gaf in 2019 opdracht voor het onderzoek om te bepalen of de staat de moord had kunnen voorkomen. Dat gebeurde onder druk van de Raad van Europa, waarbij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt als speciaal onderzoeker op Malta een cruciale rol speelde. Volgens de commissie, die meerdere getuigen heeft gesproken, hield de moord verband met het werk van de onderzoeksjournalist, die over zeer gevoelige informatie beschikte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De vermeende opdrachtgever Yorgen Fenech. © REUTERS

Volledig scherm Daphne Caruana Galizia. © AP

Volledig scherm Het wrak van de auto van Daphne Caruana Galizia naast een weg bij de stad Mosta. © AP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: