Verdachte die jongetje van museum Londen afduwde is psychiatrisch patiënt: ‘Hij flipt bij tegenspraak’

De 17-jarige jongen die zondag een Frans jongetje van de tiende verdieping van museum Tate Modern in Londen naar beneden duwde , is volgens Britse media een psychiatrisch patiënt die tijdens zijn daad op het uitkijkplatform heel even aan de aandacht van zijn begeleiders was ontsnapt. De tiener moet zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor het schokkende incident waarbij een 6-jarig jongetje zwaar gewond raakte. Omdat de tiener minderjarig is, wordt zijn identiteit niet vrijgegeven.

Volgens de Britse tabloids The Sun en Daily Mail is de aangehouden tiener ‘een extreem intelligente jongen die zwaar schizofreen is en niet zonder begeleiding de instelling mag verlaten waar hij verblijft’. Een voormalig verzorger die met de jongen werkte, vertelde The Sun dat de 17-jarige ‘de lastigste en meest uitdagende patiënt ooit’ is, waar hij ooit mee gewerkt heeft. ,,Hij is stevig gebouwd, onvoorspelbaar en heeft de neiging zich gewelddadig te gedragen, te flippen als hij zijn zin niet krijgt of iets krijgt opgedragen. Verder is hij superslim. Ooit keek ik met hem een quiz op tv en hij had alle antwoorden in een keer goed.”

De politie onderzoekt momenteel hoe het kan dat de tiener, die wordt verpleegd in een gesloten inrichting en een potentieel risico voor de samenleving wordt genoemd, een tripje naar het museum in Londen kon maken. Hij had, zo is inmiddels gebleken, twee begeleiders bij zich. De voormalige verpleger noemt dat echter ‘te weinig’. ,,Er zijn er meer nodig om hem in bedwang te houden als hij agressief wordt.” Maar hij zou op het uitkijkplatform van Tate Modern aan hun aandacht zijn ontsnapt. Volgens ooggetuigen griste de tiener het Franse jongetje uit de handen van zijn moeder en gooide hij het kind zonder enige aanleiding over de balustrade. De jongen werd direct omsingeld door toeristen die hem vasthielden totdat beveiligers hem kon overnemen.

Balkonhek

Ooggetuige Nancy Barnfield vertelde aan The Times dat ze haar kinderen, kort voor het incident, had gewaarschuwd voor de tiener omdat hij zich ‘behoorlijk opvallend’ gedroeg. ,,Hij hield steeds zijn handen achter zijn rug en maakte ons met zijn vreemde uitstraling erg bang. Ik was blij en opgelucht toen hij uit het zicht verdween.” Barnfield zag ook dat de moeder van het Franse jongetje over het balkonhek klom, toen ze besefte dat haar kind zeker 30 meter naar beneden was gevallen. De jongen kwam vijf verdiepingen lager op een plat dak terecht.

Mark Welte, een schrijver uit San Francisco, heeft de moeder ervan kunnen weerhouden over de balustrade te klimmen, vertelde hij aan Daily Mail. ,,Toen ik over de rand keek zag ik het kind liggen. Het bewoog niet. De ontroostbare moeder heb ik vervolgens voor haar eigen veiligheid naar achteren geduwd.” Nadat ooggetuigen de tiener staande hadden gehouden, werd de 17-jarige in eerste instantie naar het café van het museum gebracht, omdat bewakers en politie er eerst van uitgingen dat hij familie van het jongetje was. Toen dat niet zo bleek te zijn, is hij opgesloten op een toilet en later officieel gearresteerd en afgevoerd.