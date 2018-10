Verdachte gepakt voor bompakketten in de VS

Er is een aanhouding verricht in verband met de bompakketjes in de VS. De verdachte, een 56-jarige man, is in de buurt van Miami (Florida) opgepakt. Er zou dna-materiaal van de man op de pakketjes zijn gevonden. De afgelopen dagen zijn er twaalf bompakketjes naar onder meer prominente Democratische politici gestuurd.