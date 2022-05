Verdachte gezinsmoord Geldermalsen stond niet onder suïcidetoezicht

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl .

‘Maakte rustige indruk bij intakegesprek’

Achtervolging

M. werd maandagavond omstreeks 22.00 uur gearresteerd in de buurt van Paderborn na een achtervolging door de douane. Die wilde zijn wagen controleren, maar bij het zien van het douanevoertuig was de Nederlander ervandoor gegaan.



Hij stopte pas toen de douaniers het blauwe zwaailicht en stopsignaal aanzetten. Bij het natrekken van zijn identiteit bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij wordt volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland verdacht van dubbele moord en brandstichting.



M.’s echtgenote Anna (38) en zoon Dani (6) werden maandag dood aangetroffen in hun woning in Geldermalsen nadat de brandweer was uitgerukt voor een brand in het huis aan de Emmalaan.