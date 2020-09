Verdachte in zaak Maddie McCann verkrachtte mogelijk ook jonge Ierse

Ondanks een internationale klopjacht is er tot op heden geen spoor van haar gevonden. Duitse aanklagers zeggen dat ze ‘concreet bewijs’ hebben dat Madeleine dood is, hoewel de Britse politie haar verdwijning blijft behandelen als een zaak van vermiste personen.



In juli werd zowel in Portugal als in Duitsland gezocht naar het lichaam van Madeleine McCann. B. zou enige tijd in de Duitse plaats Hannover hebben gewoond. De politie heeft daarom de grond van een volkstuincomplex nabij die stad zorgvuldig uitgekamd, maar ook daarbij werd niets gevonden.



Christian B. heeft een lange geschiedenis van zedendelicten, waaronder kindermisbruik en verkrachting. Hij zit momenteel in een Duitse gevangenis. Hij is in Duitsland ook veroordeeld voor de verkrachting in 2005 van een 72-jarige vrouw in Praia da Luz, hoewel de straf nog niet definitief is vanwege een overleveringsgeschil.