'Verdachte Skripal-zaak hoge GROe-officier'

Superster Rihanna kan blij zijn: Nederland investeert 100 miljoen in onderwijs

10:49 Nederland investeert de komende vijf jaar 20 miljoen euro per jaar in onderwijs in ontwikkelingslanden. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) aangekondigd bij de VN in New York. Precies het bedrag waar de Amerikaanse zangeres Rihanna eind vorige maand via Twitter om vroeg bij Kaag en premier Mark Rutte.