Verdachte steekpartij Neurenberg zwijgt

Vulkaan Soputan barst uit op Indone­sisch eiland Sulawesi

7:37 Op het Indonesische eiland Sulawesi is zondagochtend de vulkaan Soputan uitgebarsten. Vulkaanas wordt tot drie kilometer hoog de lucht in geblazen, zeggen de autoriteiten. De toegang is verboden in een zone van 4 km rond de 1758 meter hoge vulkaan.