Verdachte van dubbele moord in Belgisch studentenhuis aangehouden

Een van de slachtoffers is een achttienjarige Afghaan. Hij werd samen met een meisje doodgestoken in het complex aan de Oude Vestingstraat. De twee waren geen studenten, maar woonden in het huis met 35 studentenkamers via maatschappelijk werk.



Een schoonmaker vond gisterenochtend vroeg de bewusteloze man in de lift. Hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden. Later werd op de derde verdieping het levenloze meisje ontdekt.



De verdachte raakte gewond. Buren zagen hoe 's nachts een bebloede man het gebouw verliet en bij de ingang werden bloedsporen gevonden. De man werd aangehouden toen hij zich wilde laten behandelen.