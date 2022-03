Verdachte van moord op Dean (4) overgeleverd aan België

LIVE | Doden na ‘barbaarse’ aanval op zendmast Kiev, Zelenski: ‘Pas praten als bombarde­men­ten stoppen’

Rusland voert het offensief in Oekraïne op. Bij een luchtaanval is een belangrijke tv-zendmast geraakt. Daarbij vielen meerdere doden. Televisie- en radio-uitzendingen van de staatsomroep vielen tijdelijk uit. In Charkov is het aantal burgerdoden door beschietingen opgelopen tot 18. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een live-videostream het Europees Parlement toegesproken. ,,Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk.” Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

20:09