Verdachte van moord op gezin: mijn vrouw wurgde dochtertjes

Update Zeker tien wandelaars omgekomen in Italiaanse kloof; zoektocht gaat verder

1:24 Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen nadat ze waren meegesleurd door het stijgende water in het zuiden van Italië. Dat zegt een woordvoerster van de civiele beschermingsdienst. De slachtoffers bevonden zich in een kloof in Calabrië. Daar steeg plotseling het water in een riviertje door de zware regenval.