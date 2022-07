‘Verdachte van moord op Japanse oud-premier handelde uit haat tegen Moonsekte’

De moeder van de 41-jarige Tetsuya Yamagami zou de religieuze beweging ‘grote sommen geld’ hebben geschonken en daardoor zijn geruïneerd. Dat zou tot een breuk in de familie hebben geleid. Uit haat tegen de Moonsekte zou de veertiger aanvankelijk een aanslag hebben willen plegen op de leider van de religieuze beweging, maar later hebben gekozen voor Abe omdat hij de kerkgemeenschap ondersteunde. Of dat laatste werkelijk het geval was, is niet bekend.

De Japanse politie maakte eerder al bekend dat de verdachte van de moord op de oud-premier wrok koesterde tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Omwille van het onderzoek kon de politie de naam van de organisatie naar eigen zeggen niet noemen.

Massale bruiloften

De Verenigingskerk wordt ook wel Moonsekte genoemd vanwege de naam van de oprichter: de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij richtte de beweging in 1954 op en riep zich uit tot messias. Dankzij zijn toegewijde volgelingen wist de religieuze leider een zakenimperium op te bouwen dat hem miljardair maakte. De anticommunistische Moon, geboren in het communistische Noord-Korea en in 2012 overleden, stond bekend om zijn grootse optredens, waaronder massale bruiloften.

De Moonsekte, met afdelingen en leden over de hele wereld, waaronder in Japan, ondersteunt conservatieve politieke doelen. Politici als de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en oud-premier Abe van Japan zouden sympathiseren met de Verenigingskerk.

Ruinerwold

De beweging heeft sinds 1965 ook een afdeling in Nederland. De Moonsekte kwam hier in 2019 in het nieuws tijdens de Ruinerwold-zaak, waarin vader Gerrit Jan van D. aangeklaagd werd voor jarenlange vrijheidsberoving van zijn zes kinderen en seksueel misbruik. De vader van het geïsoleerde gezin in de boerderij was lid van de Verenigingskerk, maar de geloofsgemeenschap keerde zich van hem af wegens ‘gekke ideeën’, verklaarde een woordvoerder van de Oostenrijkse tak destijds tegen deze site. Ook de klusjesman van het gezin, die veroordeeld werd tot drie jaar cel, was lid van de beweging.

Oud-premier Shinzo Abe vlak voordat hij zou worden neergeschoten.

Begrafenis

De Japanse oud-premier Abe (67) werd vrijdag neergeschoten tijdens een toespraak namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) in de stad Nara in het zuiden van Honshu, het grootste eiland van Japan. Twee kogels raakten hem in de borst en nek. De zwaargewonde politicus werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Beveiligers van Abe wisten de schutter vlak na de schoten te overmeesteren. Tetsuya Yamagami (41) had een zelfgemaakt vuurwapen gebruikt. Hij verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij de onderdelen voor het wapen op internet had besteld. De stalen buizen plakte hij met tape aan elkaar. Het is nog onduidelijk of de kogels ook handgemaakt waren. Yamagami zou hebben gezegd dat hij met zijn wapen zes kogels tegelijk kon afvuren. De moord-verdachte bereidde aanvankelijk een bomaanslag voor, meldde het Japanse persbureau Kyodo op basis van bronnen rond het onderzoek.

Abes lichaam werd zaterdag overgebracht naar de hoofdstad Tokio. Op televisiebeelden was te zien hoe een lijkwagen aankwam bij de woning van de politicus, waar hooggeplaatste partijleden hem hun laatste eer bewezen. Volgens Japanse media wordt maandagavond een wake gehouden voor de oud-premier. Zijn begrafenis zou dinsdag in besloten kring plaatsvinden.

Een van de beveiligers grijpt de vermeende schutter vlak na de schoten vast. Tetsuya Yamagami gooit het handgemaakte wapen weg.

Senaatsverkiezingen

Abe hield zijn toespraak tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. De campagne ging desondanks gewoon door. Premier Kishida zei dat er ‘nooit wordt toegegeven aan geweld’. De stembusgang vindt ook gewoon plaats. Shinzo Abe was van 2006 tot 2007 en vervolgens van 2012 tot 2020 premier van Japan. Hij was de langst dienende minister-president van Japan.

De overmeestering van Tetsuya Yamagami.

Secretaris-generaal Toshimitsu Motegi (M) van de regerende Liberaal-Democratische Partij tijdens zijn bezoek aan de residentie van partijgenoot en oud-premier Shinzo Abe, zondag in Tokio.

Mensen bidden voor de residentie van oud-premier Abe.

Twee Vietnamezen die in japan wonen, leggen zondag bloemen neer voor de residentie van de oud-premier.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, tijdens zijn bezoek aan de residentie van oud-premier Abe in Tokio.