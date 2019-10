Verdachte weduwe vermoorde Tob Cohen op borgtocht vrij

Hoe witte schutters elkaar aansteken

10:55 Het doden van zoveel mogelijk antiblanken, bij voorkeur Joden. Dat was het doel van de man die gisteren in de Duitse stad Halle twee mensen doodschoot. Vermeende schutter Stephan Balliet (27) verklaarde zijn daden in een van tevoren op internet gedeeld manifest en een live gestreamde video. Daarmee plaatst hij zichzelf in een groeiend rijtje van jonge, witte schutters met extreemrechtse en racistische opvattingen die hun ideologie uit dezelfde bronnen halen en elkaar inspireren.