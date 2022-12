Verdachten corruptiezaak rond Europees Parlement in voorlopige hechtenis

Vier verdachten die vrijdag in de regio Brussel zijn gearresteerd in verband met beschuldigingen over corruptie bij het Europees Parlement (EP) zijn door de rechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Onder hen is de voormalige vicepresident van het Europese Parlement, de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili.

De zaak gaat over vermeende omkoping door ‘een Golfstaat’ met geld en geschenken van mensen in of rond het EP. Sinds vrijdag zijn daar in België en in Italië meerdere mensen voor aangehouden. Oliestaat Qatar wordt in de meeste media als de voornaamste betaler van smeergeld genoemd, maar in Italiaanse media is ook de naam van Marokko opgedoken.

Qatar zou invloed in het EP hebben willen kopen om in een positiever daglicht te komen. Behalve Kaili heeft de Belgische justitie onder anderen ook een Italiaanse ex-Europarlementariër en diens vrouw en dochter, de partner van Kaili en een Belgische Europarlementariër in het vizier.

Bij deze Waalse socialist Marc Tarabella is zaterdagavond een huiszoeking uitgevoerd, meldden Belgische media. De 59-jarige politicus woont in Anthisnes, zo’n 25 kilometer onder Luik. De doorzoeking vond volgens ‘Knack’ en ‘Le Soir’ plaats in aanwezigheid van Roberta Metsola, de christendemocratische, Maltese voorzitter van het Europees Parlement. De onderzoekers van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de federale politie namen een computer en gsm in beslag. Tarabella werd niet opgepakt.

Zes verdachten

In totaal werden vrijdag zes personen opgepakt in het kader van het grootschalige onderzoek van het federaal parket en de federale politie. ‘Het vermoeden bestaat dat aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen zijn betaald of aanzienlijke geschenken zijn aangeboden om de besluiten van het Parlement te beïnvloeden’, luidt het zondag in een persbericht van het federaal parket.

De vier verdachten die nu in voorlopige hechtenis zitten, worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Twee personen zijn vrijgelaten door de onderzoeksrechter.’